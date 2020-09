La Juve dimentica Milik: Suarez fa l'esame di italiano e si avvicina ai bianconeri (Di lunedì 7 settembre 2020) La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla questione passaporto comunitario per Luis Suarez. La prova che dovrà sostenere, ovvero il B1, sarà online causa Covid. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Juve dimentica Sky - Juventus, Cavani non dimentica il suo passato al Napoli. Le ultime Tutto Juve Calciomercato Juventus, Ramsey blocca tutto | Colpo più lontano

La Juventus è impegnata nelle trattative parallele con Suarez e Dzeko per consegnare un nuovo centravanti a Pirlo per il dopo Higuain. La dirigenza bianconera deve però completare anche il centrocampo ...

Infortunio Bernardeschi, stop più lungo: Fantacalcio, come cambia la Juventus?

La stagione di Federico Bernardeschi è stata assolutamente deludente, addirittura disastrosa al Fantacalcio. Il centrocampista della Juventus ha segnato un solo gol, peraltro una rete attesa per ben 6 ...

