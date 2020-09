La “guerra” dell’ordine di Malta: ora i cavalieri vanno allo scontro (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Sovrano Militare Ordine di Malta sembra sull’orlo di una spaccatura. Il clima è rovente. La lotta sembrerebbe essere sì di “potere”, ma anche relativa al tipo di Chiesa cattolica che gli schieramenti interni intendono promuovere nel prossimo futuro. E la battaglia sta interessando emisferi di mondo ecclesiastico che, in chiave internazionale, risultano già divisi … La “guerra” dell’ordine di Malta: ora i cavalieri vanno allo scontro InsideOver. Leggi su it.insideover

