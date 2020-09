La giovane Italia di Mancini, gioia e lacrime. Barella-gol stende l'Olanda, ma Zaniolo si fa male (Di lunedì 7 settembre 2020) Segna Barella, s'infortuna Zaniolo. L'Italia giovane di Roberto Mancini batte l'Olanda 1-0 ad Amsterdam, si riscatta dall'opaco pareggio con la Bosnia e vola in testa al gruppo 1 di Nations League (Lega A) dopo due gare. Gli azzurri giocano bene, con coraggio e sfrontatezza nonostante 7 cambi rispetto alla partita di venerdì scorso, segno che i meccanismi e la mentalità imposti dal ct sono ormai patrimonio genetico di questo gruppo. Ma al di là del risultato, forse anche più stretto di quanto meritato sul campo (rete decisiva su cross di Immobile e colpo di testa dell'interista Barella), l'attenzione di tutti è ora per le condizioni di Zaniolo, infortunato al ginocchio sinistro (quello non operato) con una distorsione ... Leggi su liberoquotidiano

