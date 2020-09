La fuga di Johnny lo Zingaro, imbarazza il governo. “Ecco l’Italia di Bonafede e Conte” (Di lunedì 7 settembre 2020) Ha suscitato rabbia e polemiche, nonché diversi imbarazzi, l’evasione di Giuseppe Mastini, meglio noto come Johnny lo Zingaro, durante un permesso premio. L’uomo, che sta scontando un ergastolo al Bancali di Sassari, non è nuovo alle evasioni, avvenute sempre in occasione di permessi premi o semilibertà. Johnny lo Zingaro, criminale efferato e fuggitivo Durante la sua prima fuga, avvenuta nel 1987, Mastini, si rese anche colpevole di una lunga serie di reati, fra i quali, oltre ai furti, il sequestro di una ragazza e due omicidi, compreso quello di un agente. Ciononostante nel giugno del 2017 gli furono di nuovo aperte le porte del carcere ed ebbe così la possibilità di fuggire ancora, stavolta dal penitenziario di Fasano, in provincia di ... Leggi su secoloditalia

