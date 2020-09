La figuraccia di Di Maio, il giornalista lo incalza e lui se ne scappa a gambe levate (video) (Di lunedì 7 settembre 2020) Di Maio, che figuraccia! Il ministro degli Esteri in tour elettorale per paesini e cittadini, non sfugge al giornalista Luigi Abbate. Il quale lo incalza con domande a raffica su Ilva, Referendum e, soprattutto, sull’esorbitante costo del suo staff. L’esponente grillino, in evidente difficoltà, prova a schernirsi. A nascondersi dietro un sorrisetto di circostanza imbarazzato. Poi, messo alle strette. Dopo aver provato a schivare il fuoco di fila delle domande scomode. Dopo aver deviato, nelle risposte a precisi interrogativi, spalle al muro, Di Maio non intravede altra soluzione che sottrarsi e darsela a gambe levate… Per molti utenti il video è già il più esilarante dell’anno. Di ... Leggi su secoloditalia

