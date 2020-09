La dieta Mediterranea ci protegge dal virus che sta mettendo in ginocchio il mondo: cosa mangiare per prevenire (Di lunedì 7 settembre 2020) “Un’altra occasione per apprezzare e tutelare la nostra agricoltura e scegliere il buon cibo viene dalla ricerca internazionale alla quale ha partecipato l’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche, il Cnr-Nanotec di Cosenza. In molti alimenti alla base della dieta Mediterranea che da noi non mancano, cipolle rosse, pomodori, broccoli, agrumi, olive, uva e vino rosso, frutti di bosco e mele, e’ presente in abbondanza la ‘Quercitina‘, una molecola di origine naturale“, molto presente anche nei capperi. E’ quanto dichiarato da Pietro Molinaro, presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale. “Questo – prosegue – conferma ancora una volta, il ruolo fondamentale dell’agricoltura e la presenza attiva degli agricoltori e ci deve convincere ... Leggi su meteoweb.eu

L'anno 2020 segna il 10° anniversario della dichiarazione da parte dell'Unesco della Dieta Mediterranea come patrimonio culturale immateriale dell'umanità: è, infatti, grazie al ...

