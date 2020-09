La confessione di Catherine Spaak a Storie Italiane sulla malattia: emorragia cerebrale e crisi epilettiche (Di lunedì 7 settembre 2020) “Sono venuta qui per dire che se siamo malati, non dobbiamo vergognarci. Sono ancora qui e ho ancora la mia grinta, come avete visto. Sono venuta qui per sorridere” ha detto Catherine Spaak nella puntata di Storie Italiane in onda oggi su Rai 1. Nella diretta del programma, l’attrice è stata ospite di Eleonora Daniele per parlare anche del suo nuovo film, La Vacanza, e raccontando la trama della pellicola, ha anche parlato di quanto le è realmente accaduto negli ultimi mesi. Un racconto inedito, sottolinea Eleonora Daniele, che l’attrice sta facendo per la prima volta. Le chiede dunque se ne voglia parlare, visto che si tratta di qualcosa di personale e l’attrice spiega di aver affrontato un periodo complicato a causa di problemi di salute ma che tutto si sta risolvendo, per ... Leggi su ultimenotizieflash

