«La clinica per rinascere», parla il Dottor Giardiello: «Come il lockdown ha aggravato l’obesità» (Di lunedì 7 settembre 2020) Chi pesa più di 200 chili esce di casa malvolentieri, un po’ perché è effettivamente complicato spostarsi, e un po’ perché l’isolamento domestico sembra contenere l’imbruttimento, proteggere da un mondo che appare sempre più minaccioso e inospitale. Il lockdown, però, ha modificato ogni cosa e anche tutti i pazienti più volenterosi, quelli che si erano impegnati a perdere peso per sottoporsi a un intervento di chirurgia bariatrica, sono spesso regrediti al punto da perdere i progressi faticosamente conquistati nel giro di mesi. Non fanno eccezione i protagonisti de La clinica per rinascere – Obesity Center Caserta, il format prodotto da Endemol Shine Italy che torna lunedì 7 settembre alle 23.05 su Real Time. «Avremmo dovuto fare le visite finali ad aprile e, invece, il Covid ha fatto slittare tutto a giugno» spiega il Dott. Cristiano Giardiello, Direttore del Dipartimento di Chirurgia della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno in provincia di Caserta. Leggi su vanityfair

