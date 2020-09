La Clinica per Rinascere, Obesity Center Caserta: non chiamatela tv spazzatura. Il docu-reality stavolta commuove (Di martedì 8 settembre 2020) Una terza stagione nettamente migliorata nel racconto e nei contenuti quella de La Clinica per Rinascere - Obesity Center Caserta, stavolta ancor più incentrata sul percorso pre e post operatorio dei pazienti oltre che sulla loro vita pre-obesità. Se nella prima puntata abbiamo conosciuto Luigi, mentiremmo dicendo che tuttavia insieme a lui non ci sia anche stata presentata tutta la sua famiglia, a partire dalla mamma, per finire poi con la figura presente-assente della figlia di 21 anni con la quale scopriamo che Luigi non parli da tempo.Dopotutto, il Dottor Giardiello ce lo aveva assicurato soltanto qualche giorno fa; questa nuova stagione del programma sarebbe riuscita a coinvolgere ulteriormente gli spettatori da casa grazie a pazienti vicini alle nostre ... Leggi su blogo

MSF_ITALIA : Sulla #SeaWatch4 ci sono 353 sopravvissuti da giorni bloccati in mare. La clinica a bordo è piena. Stiamo monitoran… - SanofiIT : Sanofi e GSK hanno avviato oggi la sperimentazione clinica di fase 1/2 per il vaccino contro il Covid19. Obiettivo:… - Ipernovagirl : Vedere programmi come Vite Al Limite o La Clinica Per Rinascere di notte mi chiude lo stomaco direi ottimo - bimbo_halilovic : ?????LA CLINICA PER RINASCERE OBESITY CENTER CASERTA - SonoNesqui : Domattina ho il primo colloquio con l'infermiera al centro di psicologia clinica, dopodiché dovrò attendere che mi… -