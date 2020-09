La clinica per rinascere 3, da stasera su Real Time la nuova stagione (Di lunedì 7 settembre 2020) stasera su Real Time, alle 23:05, prende il via la stagione 3 di La clinica per rinascere - Obesity Center Caserta. Arriva stasera su Real Time alle 23:05, dopo il successo delle prime due stagioni, La clinica per rinascere 3, il format originale prodotto da Endemol Shine Italy con la collaborazione di Pesci Combattenti per Discovery Italia. In questa stagione di La clinica per rinascere - Obesity Center Caserta 8 persone, con patologie legate all'obesità, si rivolgono al Dott. Cristiano Giardiello - Direttore del DiparTimento di Chirurgia della clinica Pineta Grande di Castel Volturno in provincia di Caserta - ... Leggi su movieplayer

