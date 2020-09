La Ciarambino attacca De Luca, ma suo marito ha un incarico al Parlamento Europeo (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“De Luca dicesse a tutti noi se, da ora in avanti, per avanzamenti di carriera in Campania serva ancora fare un concorso o piuttosto basti essere amico del governatore”. Parola di Valeria Ciarambino, candidata alla presidente della Campania per il M5s. Deve trattarsi di un’omonima di quella Valeria Ciarambino il cui marito, Domenico Migliorini, ha ricevuto l’incarico di assistente locale della europarlamentare pugliese del M5s Chiara Gemma. Nulla di irregolare, ovviamente, e le due vicende sono differenti, ma la domanda resta: è lei, o non è lei? L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

dariocurcio5 : La candidata governatore @val_ciarambino attacca ancora #DeLuca. Per scatti carriera bisogna essere suoi amici? Sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciarambino attacca La Ciarambino attacca De Luca, ma suo marito ha un incarico al Parlamento Europeo anteprima24.it Cannavacciuolo (M5S): "Le minacce non mi fermano, ma c'è alto rischio di voto inquinato dalla camorra"

Elezioni Regionali Campania, Cannavacciuolo (M5S): "Minacciano me e i miei familiari" L'attivista candidato con il Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali denuncia l'ennesima minaccia: "Hanno lasci ...

Borrelli (Europa Verde): "Abbiamo cacciato i clan dagli ospedali, volevano uccidermi"

Elezioni regionali in Campania, gli ultimi sondaggi sui principali candidati Tutti gli ultimi sondaggi sulle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre 2020: è sfida tra Vincenzo De Luca, go ...

Elezioni Regionali Campania, Cannavacciuolo (M5S): "Minacciano me e i miei familiari" L'attivista candidato con il Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali denuncia l'ennesima minaccia: "Hanno lasci ...Elezioni regionali in Campania, gli ultimi sondaggi sui principali candidati Tutti gli ultimi sondaggi sulle elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre 2020: è sfida tra Vincenzo De Luca, go ...