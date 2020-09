La California brucia ancora: otto vittime e migliaia di case distrutte dalle fiamme (Video) (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set – La California brucia ancora, dopo gli incendi che hanno sconvolto lo Stato americano la scorsa estate. Le fiamme, altissime in alcune zone, imperversano da tre settimane e sembrano indomabili. otto le persone morte e circa 3.300 le strutture completamente distrutte. Il governatore Californiano Gavin Newsom ha dichiarato lo stato d’emergenza in cinque contee. Gli incendi sono stati quasi contenuti nell’area a nord di San Francisco, ma adesso il problema riguarda soprattutto le zone interne della California e quelle a est di Los Angeles. Nella Sierra National Forest sono andati in fumo 300 chilometri quadrati di bosco. A forte rischio anche il parco con le celebri sequoie secolari, dove le fiamme incessanti ... Leggi su ilprimatonazionale

