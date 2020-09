La calabrese Teresa Scavelli uccisa mentre tentava di difendere la bambina che le era stata affidata (Di lunedì 7 settembre 2020) Morta da eroina Teresa Scavelli. La donna di 46 anni, nativa di Cotronei (Crotone) governante e baby sitter italiana, è stata uccisa mentre tentava di difendere la bambina che le era stata affidata e un’altra donna che in quel momento era in casa a San Gallo, nella svizzera tedesca. L’omicida ha fatto irruzione nella casa, aggredendo la baby sitter e la proprietaria dell’appartamento. L’assassino è stato sorpreso e ucciso dagli agenti mentre ancora colpiva la vittima. Teresa Scavelli era originaria della Calabria ma per anni aveva vissuto nel Veronese, a Palù prima e ad Oppeano poi. Quattro anni fa aveva deciso di trasferirsi ... Leggi su laprimapagina

calabrese Teresa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : calabrese Teresa