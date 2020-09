La Bologna bene trema per i video a"Villa Inferno": una lista di 30 nomi (Di lunedì 7 settembre 2020) L’inchiesta non è finita e la Bologna bene trema. La 17enne che ha fatto emergere il presunto giro di prostituzione all’interno di “Villa Inferno” non ha fatto solo i nomi delle otto persone già indagate. C’è una lista di almeno 30 soggetti al vaglio degli inquirenti. E sono, spiega il Corriere, individui conosciuti in città:Immobiliaristi, manager, avvocati, figlie della buona borghesia bolognese, altri ultrà della Virtus, e poi un tassista, un apprezzato dj, un pugno di escort parecchio gettonate e alcuni addetti alla sicurezza aziendale, oltre naturalmente ai pusher (italiani e albanesi) che rifornivano di cocaina le notti brave dei professionisti. «Villa ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : Villa Inferno, nei festini con minorenni 30 nomi della «Bologna bene» - mcbotta : RT @Corriere: Villa Inferno, nei festini con minorenni 30 nomi della «Bologna bene» - rizzello700 : RT @AndFranchini: #VillaInferno a #Bologna, nei festini con minorenni 30 nomi della Bologna bene - - franco_dimuro : RT @AndFranchini: #VillaInferno a #Bologna, nei festini con minorenni 30 nomi della Bologna bene - - AndFranchini : #VillaInferno a #Bologna, nei festini con minorenni 30 nomi della Bologna bene - -