La Bielorussia torna in piazza per le proteste anti Lukashenco, fioccano gli arresti: almeno 100 (Di lunedì 7 settembre 2020) Il 29esimo giorno dopo le elezioni presidenziali, la Bielorussia è scesa nuovamente in piazza per manifestare la sua rabbia contro Alexander Lukashenko, ‘ultimo dittatore d’Europa’, e il suo governo. A Minsk, come sempre, l’onda è stata più corposa. Oltre 100mila persone, stando a Interfax. Nella capitale, nonostante il maltempo, i cittadini hanno sfilato per ore nelle strade del centro, presidiato dagli agenti della polizia e dalle truppe del ministero dell’Interno, in tenuta antisommossa. E poi blindati, cannoni ad acqua, camion e filo spinato. Un muro d’acciaio invalicabile che ha bloccato i manifestanti, come la settimana scorsa, e ha impedito loro di raggiungere palazzo Indipendenza, residenza di Lukashenko. Il clima è stato gioioso e pacifico, in un ... Leggi su ilfattoquotidiano

