La “Bella Italia” sbanca Amsterdam e mostra i denti: prestazione super, decide Barella [FOTO] (Di lunedì 7 settembre 2020) Una vittoria importante. Una vittoria meritata. L’Italia sbanca Amsterdam nella seconda gara di Nations League battendo l’Olanda di misura con un gol di Barella a ridosso del primo tempo. La gara è dominata e, addirittura, lo 0-1 stretto. Ma la squadra c’è e convince. La partita. E’ la solita Italia spumeggiante, l’Italia di Mancini, quella che siamo stati abituati a vedere. A differenza della sfida con la Bosnia, l’Olanda prova a giocare e non si copre, lasciando spazi alla manovra azzurra. Che è fluida. C’è palleggio, ci sono le verticalizzazioni, c’è il pressing alto, la squadra è corta e non lascia respirare gli avversari. E così esce fuori un gran primo tempo, dove si produce e crea tanto e le occasioni non mancano. Poi, in pochi ... Leggi su calcioweb.eu

