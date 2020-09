La bella figura di Durigon che scrive “E sicura” senza accento ad Agorà (Di lunedì 7 settembre 2020) Se non ci fossero i leghisti dovrebbero inventarli: Luisella Costamagna chiede al deputato Claudio Durigon ad Agorà di scrivere alla lavagna una domanda per Lucia Azzolina. E lui inizia la frase “E sicura d’aver fatto…” Subito dopo la Costamagna lo riprende: “E”necessita dell’accento in quanto verbo”. Qualche giorno fa Salvini in un comizio a Rapallo annunciava una mozione di sfiducia per Lucia Azzolina alla riapertura del parlamento: “La priorità seconde me è la scuola. Ci sono 8 milioni di bimbi che aspettano di tornare in classe. Ad oggi 50 mila cattedre sono vuote, sono 3 mesi che proponiamo soluzioni, di assumere i precari e di usufruire delle scuole paritarie. La libertà educativa è nella Costituzione. Dire che le paritarie sono per ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : bella figura La Lupa Frascati fa bella figura contro l'Arezzo. Pace: "Sono molto soddisfatto" ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani Berlusconi e il Covid: oggi e domani le giornate decisive

«Allora, Silvio? Comunque non male questo Monza, no? Nonostante il risultato ha fatto una bella figura, non trovi?». A volte ci sono dettagli, piccolissimi dettagli, che raccontano una storia molto di ...

LETTERA Google e la sua università: i Google Career Certificates

Caro Beppe, cari Italians e caro Tex, eccoci qua, nel bel mezzo di una ripartenza che stenta a mostrarsi tale. Gli scorsi mesi, plumbei e destabilizzanti, hanno avuto un risvolto positivo: rivoluziona ...

