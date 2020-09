Kylian Mbappé avvisa il Psg: “Servono buoni giocatori, abbiamo trascurato i dettagli” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Psg vuole ripartire dalla prima storica finale di Champions League. La sconfitta di misura contro il Bayern Monaco brucia ancora, ma finalmente la squadra di Tuchel sembra aver trovato una mentalità europea. Per vincere però serve ancora qualcosa e stando alle parole di Leonardo gli innesti non arriveranno in questo mercato.MBAPPÉ RISPONDE A LEONARDOcaption id="attachment 882591" align="alignnone" width="300" Mbappè, getty images/captionIl dirigente brasiliano ha fatto capire che la società francese non è ancora pronta a grandi investimenti dopo anno difficile dal punto di vista economico. Non la pensa così Kylian Mbappé che a Telefoot ha risposto: "abbiamo bisogno di comprare giocatori, di una buona campagna acquisti. L'obiettivo è migliorare gli ultimi ... Leggi su itasportpress

