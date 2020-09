Koulibaly ha già l'accordo con il Manchester City. Guardiola prepara una nuova offerta per il Napoli (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Napoli si prepara alla cessione di Kalidou Koulibaly. Il difensore verso il Manchester City: le ultimissime Leggi su 90min

MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Il Manchester City prepara una nuova offerta al Napoli per Koulibaly, il difensore ha già l'intesa con il club in… - news24_napoli : SKY – Koulibaly al City, arriva nuova offerta! Kalidou ha già l’accordo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Il Manchester City prepara una nuova offerta al Napoli per Koulibaly, il difensore ha già l'intesa con il club in… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Il Manchester City prepara una nuova offerta al Napoli per Koulibaly, il difensore ha già l'intesa con il club in… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Il Manchester City prepara una nuova offerta al Napoli per Koulibaly, il difensore ha già l'intesa con il club in… -