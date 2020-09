Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - recensione (Di lunedì 7 settembre 2020) La storia dietro la creazione di Kingdoms of Amalur: Reckoning non è tra le più liete: il gioco fu originariamente immaginato come MMORPG, che avrebbe reso giocabile il mondo fantasy nato dalle mani di R. A. Salvatore, noto autore fantasy, e Todd McFarlane, altrettanto noto fumettista e disegnatore canadese. Tuttavia Project Copernicus non vide mai la luce e già nel 2009 il progetto fu trasformato in un gioco di ruolo single player; infine, nel 2012, gli sviluppatori di 38 Studios chiusero i battenti, lasciando I Regni di Amalur a un destino di oblio.Il motivo è presto detto: per raggiungere un pareggio con i costi di produzione, il gioco avrebbe dovuto superare i 3 milioni di copie vendute, una cifra decisamente astronomica per una IP del tutto nuova e un progetto ben lontano dal livello ... Leggi su eurogamer

