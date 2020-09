Khashoggi: Onu, verdetto senza legittimità legale o morale (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - GINEVRA, 07 SET - Il verdetto saudita sul caso Khashoggi non ha alcuna "legittimità legale o morale": è il commento della responsabile Onu per le esecuzioni extragiudiziali, sommarie o ... Leggi su corrieredellosport

ultimenotizie : l verdetto saudita sul caso #Khashoggi non ha alcuna 'legittimità legale o morale': è il commento della responsabil… - iconanews : Khashoggi: Onu, verdetto senza legittimità legale o morale - GianniRosini : Jamal Khashoggi, 20 anni di carcere per cinque killer. La fidanzata del reporter: “Una farsa”. Onu: “Parodia di giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Khashoggi Onu

(ANSA) - GINEVRA, 07 SET - Il verdetto saudita sul caso Khashoggi non ha alcuna "legittimità legale o morale": è il commento della responsabile Onu per le esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitr ...Un omicidio brutale che aveva scioccato il mondo intero, adesso una sentenza che non smette di scatenare l'indignazione della comunità internazionale. I giudici del processo per l'omicidio di Jamal Kh ...