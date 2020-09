Kate Middleton, l’annuncio della quarta gravidanza potrebbe essere vicino (Di lunedì 7 settembre 2020) Kate Middleton incinta per la quarta volta? In molti, tra esperti in questioni reali, scommettitori, media e semplici sudditi, sono convinti che la Duchessa di Cambridge potrebbe stupire il mondo con l’annuncio della quarta gravidanza il prossimo anno. Kate Middleton e William dunque potrebbe seriamente allargare la famiglia con l’arrivo di un altro bebè, dopo George, Charlotte e Louis, nonostante gli ultimi mesi siano stati molto difficili per i Duchi che hanno dovuto affrontare il peso della separazione di Meghan Markle e Harry dalla corte, con conseguenti velenosi strascichi come le rivelazioni della biografia Finding Freedom, che hanno dovuto reggere la Monarchia ... Leggi su dilei

Kate Middleton sta vivendo un piccolo trauma per la separazione forzata dai figli George e Charlotte: cosa succede alla duchessa inglese? Kate Middleton non ha mai fatto mistero del suo desiderio di p ...

I Royals ignorano il compleanno di Pippa Middleton: la sorella di Kate è in pausa dai riflettori

Kate Middleton è sempre stata molto legata alla famiglia e non perde occasione per portarla al suo fianco ai numerosi eventi reali a cui prende parte. Nonostante dal 2011 si sia trasferita a Kensingto ...

