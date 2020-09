Juventus Women, ecco gli highlights della vittoria contro San Marino (VIDEO) (Di lunedì 7 settembre 2020) La Juventus Women non si vuole fermare e continua a inanellare una vittoria dopo l’altra in Serie A. Rita Guarino due giorni prima della gara era stata chiara: “L’importante sarà l’approccio” aveva detto l’allenatrice in merito alla sfida delle sue ragazze contro il San Marino Academy. La vittoria al cardiopalma raccolta contro l’Empoli per 4-3 aveva infatti destato qualche perplessità in casa della Vecchia Signora, che era riuscita a raccogliere tre punti preziosi ma con qualche sofferenza di troppo. Detto fatto: l’approccio delle campionesse d’Italia è stato ottimo, con diverse occasioni fin dalle prime battute del match, dominato in lungo e in largo dalla Juve ... Leggi su tuttojuve24

