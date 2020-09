Juventus, summit per Higuain: l’addio si sblocca? (Di lunedì 7 settembre 2020) La Juventus continua a lavorare per i colpi in entrata, ma a tenere banco sono anche le cessioni. Non solo Douglas Costa, protagonista di un curioso siparietto social, sulla lista dei potenziali partenti. Anche Sami Khedira e Gonzalo Higuain sarebbero finiti al centro delle ultime notizie relative alle possibili uscite dalla squadra allenata dal nuovo tecnico Andrea Pirlo. La Continassa, dunque, potrebbe presto vivere un via vai di giocatori, con tanti profili pronti ad arrivare alla Vecchia Signora per dire la loro e altrettanti, parallelamente, a salutare per cercare nuove avventure altrove. E proprio il Pipita sarebbe uno dei nomi più caldi in ottica partenze, con la rescissione che potrebbe presto sbloccarsi grazie all’incontro tra le parti in programma per i prossimi giorni. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

BrunoCNX : @giacomo94_ ... io comunque non ho ancora perso le speranze per Karim... di qualcosa avranno pur parlato Adidas e… - BrunoCNX : @aliasvaughn @Il_Baba @romeoagresti … quindi, Ale... al famoso Summit Adidas-Juventus avranno sicuramente parlato di KB... ;-) … no? - BrunoCNX : @leijlo @AJGNewsOfficial ... ma alla fine... di cosa han parlato i dirigenti Juventus con Adidas nel mitico summit? - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Sarà il #Genoa dei ritorni. Confermato quello di Mattia #Perin dalla #Juventus: in settimana summit Faggiano-Vagnati per El… - ALeoneFN24 : ??????Dalla Spagna: accordo raggiunto, summit in gran segreto per il nuovo affare: ecco le ultime novità sul… -

Primo proverbio del mattino: mai fidarsi delle apparenze. E le apparenze accreditate dal calcio-mercato post Covid finora segnato solo dal gran numero di accreditati allenatori toscani a spasso (in ri ...

De Laurentiis-Ramadani, salta il summit di mercato: il retroscena. Maksimovic è in partenza?

Da diversi giorni, si parla della possibilità di un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani. Diversi gli argomenti sul tavolo: dal rinnovo di Maksimovic alla cessione di Koulibaly al Manche ...

