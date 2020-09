Juventus, Suarez pronto per l’esame di italiano: tifosi scatenati sui social (Di lunedì 7 settembre 2020) Da giorni si parla dell’ormai imminente approdo di Luis Suarez alla Juventus. Una telenovela che prosegue da almeno due settimane e che ancora oggi non si è conclusa. Ma dovrebbe mancare poco. Una volta risolte le questioni relative al famoso passaporto ed all’indennizzo da versare nelle casse del Barcellona, il Pistolero sarà libero di firmare il suo contratto triennale con la Juventus. Stando ad una curiosa indiscrezione raccolta da Cadena Cope, sarebbe da registrare anche un inserimento da parte dell’Atletico Madrid nella trattativa che porterebbe Suarez a Torino. Ma di fronte alle richieste dell’uruguayano, i Colchoneros avrebbero fatto marcia indietro, lasciando di fatto campo libero alla Vecchia Signora, pronta a compiere l’affondo finale. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24

In Spagna sono tutti sicuri: la Juventus non molla il sogno Suarez e l’attaccante non ha abbandonato l’idea di un trasferimento in bianconero. Al di là di quello che accadrà da qui fino al termine del ...Sembra sempre più vicino l’acquisto di Under da parte del Napoli, queste ed altre notizie di calciomercato sul mondo romanista, a 4 settimane dalla fine delle trattative, ecco quanto accade in casa gi ...