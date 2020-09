Juventus, Pirlo tra duttilità e sacrificio: c’è il piano (Di lunedì 7 settembre 2020) Un piano tattico per sostenere l’attacco della Juventus e ritrovare l’equilibrio che è mancato negli scorsi mesi. Andrea Pirlo studia le prime mosse da allenatore e i bianconeri iniziano la necessaria metamorfosi per vincere e convincere. Bisognerà attendere ancora qualche settimana per vedere all’opera in una gara ufficiale la Vecchia Signora targata 2020/21: nonostante tutto, però, una prima indicazione su quelle che potrebbero essere i dettami principali della formazione campione d’Italia con il Maestro in panchina sarebbe già arrivata. Per schierare il tridente pesante formato da Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e il mister x in attacco – con Suarez che sarebbe sempre più vicino, ma le sorprese sarebbero dietro l’angolo – molto passerà infatti dal ... Leggi su tuttojuve24

