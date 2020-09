Juventus, McKennie si presenta: l’impatto con Pirlo, il ruolo, la trattativa e l’influenza di Totti (Di lunedì 7 settembre 2020) Weston McKennie si presenta. E’ il primo calciatore americano a giocare per la Juventus. L’ex centrocampista dello Schalke ha parlato ai giornalisti nella sala stampa dell’Allianz Stadium. “La trattativa? È avvenuto tutto all’improvviso. Quando l’ho scoperto sono stato subito entusiasta, vista la grande storia di questo club. Abbiamo chiuso la trattativa nel giro di due settimane. Sono stato introdotto al calcio da mio papà, che fa il militare. In Germania non c’era il football americano e ho iniziato con il calcio a sei anni. Quando a nove anni sono tornato negli Stati Uniti ho continuato con il soccer e a 11 anni ho detto a mia mamma che avrei optato per il calcio. E oggi eccomi qui”. “Il mio ruolo? Dove mi ... Leggi su calcioweb.eu

