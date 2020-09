Juventus, in Nazionale brilla l’obiettivo Locatelli, mentre Kean… (Di martedì 8 settembre 2020) Si è concluso da pochi minuti il big match di Nations League che ha visto protagoniste Italia e Olanda, in scena alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Le due compagini si sono date battaglia a lungo per la conquista dei 3 punti, ma a spuntarla sono stati gli Azzurri di Roberto Mancini, autori di una prova sostanziosa sul piano del gioco ma povera a livello di reti. L’unica marcatura che ha deciso la partita infatti è stata quella di Barella, realizzata in pieno recupero del primo tempo. A conquistarsi dei ruoli da protagonista sono stati sicuramente i due centrali della Juventus, ovvero Chiellini e Bonucci, i quali sono stati in grado di tenere botta all’assalto finale degli Oranje. Note di merito del tutto particolari vanno attribuite inoltre a due presunti obiettivi di mercato bianconeri, ovvero Locatelli e Kean. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24

