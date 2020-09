Juve, Suarez e l’ironia dei social sull’esame di italiano: “Quante regioni in Italia? 20, ma sarebbero 22 sul campo” [FOTO] (Di lunedì 7 settembre 2020) In casa Juve non si parla d’altro ormai: ovviamente, del sempre più probabile arrivo di Suarez. E’ ormai lui la prima scelta per succedere a Higuain al centro del nuovo attacco bianconero ad immagine e somiglianza di Pirlo. Il Pistolero ha scavalcato tutti nella corsa per diventare il centravanti della Vecchia Signora, anche quel Dzeko ormai bloccato dalle vicende in entrata della Roma, che aspetta ancora buone nuove sullo scambio Under-Milik. L’attaccante uruguaiano ha già l’accordo con il club di Agnelli e il Barcellona, che con Koeman lo vede fuori dal progetto, non dovrebbe apporre particolari ostacoli al suo addio. L’unico ostacolo, semmai, sarebbe rappresentato dall’esame di Italiano che il giocatore dovrebbe effettuare per conseguire la cittadinanza e non ... Leggi su calcioweb.eu

romeoagresti : La #Juve continua a lavorare senza sosta su #Suarez. Da domani, probabilmente NON lunedì, l’uruguaiano sosterrà l’e… - GoalItalia : Intesa Suarez-Juve sulla base di un triennale da 10 milioni a stagione: si lavora sull'indennizzo da versare al Bar… - SkySport : Juve, Suarez farà esame di italiano nei prossimi giorni per il passaporto comunitario - gmlavolpe : RT @Pasky973: #Suarez mi dica una poesia: Simili a degli eroi, abbiamo il cuore a strisce Portaci dove vuoi, verso le tue conquiste Dove tu… - gmlavolpe : RT @NonSoloJuve: ?? ORE 16.25: #SUAREZ (DOPO L’ESAME?) ARRIVA AL CAMPO DI ALLENAMENTO DEL BARCELLONA ACCOLTO DAL GRIDO DI “JUVE!” -