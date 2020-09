Julian Assange, il presidio a Milano per la sua scarcerazione: “La libertà di stampa è fondamentale per la democrazia” (Di lunedì 7 settembre 2020) A Londra è ripresa la serie di udienze processuali nelle quali viene dibattuta la richiesta di estradizione emanata dagli Stati Uniti d’America contro il giornalista e cofondatore di WikiLeaks, Julian Assange, attualmente detenuto nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, in Inghilterra. Assange rischia 175 anni di carcere. Per questo il Comitato per la liberazione di Julian Assange-Italia, ha organizzato un presidio in Piazza del Liberty a Milano, paragonando la libertà del giornalista alla “nostra libertà”. “La libertà di stampa è in pericolo” e va salvaguardata, dicono alcuni in piazza. Mostrando slogan e cartelli a sostegno del cofondatore di WikiLeaks. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

amnestyitalia : Stamattina il nostro osservatore @sebelgueta si è visto negare l'accesso da remoto all'udienza di Julian Assange. I… - amnestyitalia : Domani saremo insieme a @AssangePer di fronte all'ambasciata Usa per chiedere di non estradare Julian Assange. Qui… - amnestyitalia : Riprende oggi l’udienza riguardante Julian Assange. Sarà un test fondamentale per la giustizia. Ora in corso a Roma… - rosaroccaforte : RT @byoblu: Rinchiuso in un carcere londinese di massima sicurezza da oltre un anno e mezzo, Julian #Assange potrebbe essere estradato negl… - Noovyis : (Julian Assange, il presidio a Milano per la sua scarcerazione: “La libertà di stampa è fondamentale per la democra… -