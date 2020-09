"Johnny lo Zingaro" evade di nuovo dopo il permesso (Di lunedì 7 settembre 2020) Stefano Vladovich Giuseppe Mastini sconta un ergastolo a Bancali. L'ultima fuga nel 2017 dal carcere di Cuneo Evaso ancora. «Johnny lo Zingaro», al secolo Giuseppe Mastini, 60 anni, non è rientrato nel carcere di Sassari al termine di un permesso premio. Era già accaduto nel giugno del 2017, quando Mastini non era tornato in cella, nel penitenziario di Fasano, Cuneo. Tutte e due le fughe sono avvenute sfruttando il regime di semilibertà. Johnny Lo Zingaro, o il «biondino», figlio di giostrai, inizia la sua carriera criminale a meno di 15 anni. Rapine, furti e un omicidio, un autista dell'Atac, che aveva reagito a una rapina. Vittorio Bigi muore nel 1975 per le 10mila lire che aveva nel portafogli. A ucciderlo con due colpi di pistola ... Leggi su ilgiornale

