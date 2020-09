Jamal Khashoggi, cinque imputati condannati a 20 anni di carcere. Pena di morte evitata grazie al perdono dei familiari (Di lunedì 7 settembre 2020) cinque persone sono state condannate in via definitiva a 20 anni di prigione, mentre le pene per altri tre imputati variano dai 7 ai 10 anni. È quanto ha deciso il tribunale di Riyad, secondo quanto riferisce al-Arabiya che cita la procura locale, nei confronti degli otto imputati per l’omicidio del giornalista dissidente saudita, Jamal Khashoggi, ucciso il 2 ottobre 2018 dopo essersi recato nel consolato del Regno, a Istanbul. La Pena per gli imputati è stata ridotta, rispetto alla sentenza di primo grado, dopo che gli stessi familiari hanno concesso il perdono ai killer, pratica che nel diritto Penale saudita, che si basa sulla Sharia, permette ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Jamal Khashoggi, cinque imputati condannati a 20 anni di carcere. Pena di morte evitata grazie al perdono dei famil… - 6RENZ : Riad condanna 5 a 20 anni per l'omicidio di Jamal Khashoggi. Speriamo che da noi non si dia la colpa agli operai sa… - 34_liss : RT @rtl1025: I giudici del processo in Arabia Saudita per l'omicidio a #Istanbul di Jamal #Khashoggi hanno #condannato in via definitiva 5… - Agenzia_Ansa : Arabia Saudita - Cinque imputati sono stati condannati a 20 anni ,accusati dell'omicidio del giornalista saudita Ja… - avv_procopio : RT @rtl1025: I giudici del processo in Arabia Saudita per l'omicidio a #Istanbul di Jamal #Khashoggi hanno #condannato in via definitiva 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Jamal Khashoggi Riad condanna 5 imputati a 20 anni per l'omicidio di Jamal Khashoggi - Mondo ANSA Nuova Europa Khashoggi: Riad condanna 5 imputati a 20 anni

(ANSA) - ISTANBUL, 7 SET - I giudici del processo in Arabia Saudita per l'omicidio a Istanbul di Jamal Khashoggi hanno condannato in via definitiva 5 imputati a 20 anni di prigione e altri 3 a pene tr ...

Omicidio del giornalista saudita Khashoggi. Riad condanna 8 imputati: 5 a 20 anni

07 settembre 2020 La sentenza contro contro gli imputati per l'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, ucciso il 2 ottobre 2018 nel consolato del suo Paese a Istanbul da una sqaudra di sicar ...

(ANSA) - ISTANBUL, 7 SET - I giudici del processo in Arabia Saudita per l'omicidio a Istanbul di Jamal Khashoggi hanno condannato in via definitiva 5 imputati a 20 anni di prigione e altri 3 a pene tr ...07 settembre 2020 La sentenza contro contro gli imputati per l'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, ucciso il 2 ottobre 2018 nel consolato del suo Paese a Istanbul da una sqaudra di sicar ...