Italia, prof Ferretti: «Distorsione per Zaniolo. Siamo preoccupati» (Di lunedì 7 settembre 2020) Il professor Ferretti ha commentato l’infortunio subito da Zaniolo durante Olanda Italia: le sue dichiarazioni Il professor Andrea Ferretti, responsabile dell’area medica della nazionale Italiana, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in merito all’infortunio patito da Nicolò Zaniolo durante la partita di Nations League contro l’Olanda. «Si tratta di una Distorsione importante del ginocchio. Il termine di paragone con l’altro ginocchio è difficile perché già operato. E’ una Distorsione di una certa importanza. Lui viene fuori da quel lungo percorso riabilitativo dell’altro crociato ed è ovvio che sia preoccupato come Siamo ... Leggi su calcionews24

La vittoria contro l'Olanda è oscurata dal dramma per Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma e della Nazionale si è infortunato al 42' del primo tempo della sfida agli orange vinta grazie a una rete di ...

