Italia, paura per Zaniolo: problema al ginocchio sinistro e costretto ad uscire (Di lunedì 7 settembre 2020) Brutte notizie per Nicolò Zaniolo. Il fantasista della Roma e dell'Italia è stato infatti costretto a uscire al 41' della gara contro l'Olanda, dolorante al ginocchio dopo un contrasto con un avversario. Leggi su tuttonapoli

