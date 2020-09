Italia, Insigne: “Locatelli ha personalità. Vittoria dedicata a Zaniolo” (Di lunedì 7 settembre 2020) Una bella Italia si impone contro l'Olanda in Nations League. Gli azzurri passano grazie alla rete di Nicolò Barella. Importante anche il contributo offerto alla causa da Lorenzo Insigne.LE PAROLE DI InsigneProprio Insigne esterna le sue sensazioni ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo fatto una grande prestazione, giocando con personalità. Il mister ci aveva chiesto di esprimere il nostro gioco, e ci siamo riusciti. Siamo tutti contenti per questa prestazione. È vero che siamo stati più pericolosi a sinistra, ma da destra sono stati bravi a farla girare dalla nostra parte. Dalla sinistra è arrivato il gol-Vittoria. Potevamo fare qualche gol in più, ma a volte ci abbassavamo troppo e la porta era troppo lontana. Siamo stati bravi a uscire anche sotto pressione, la ... Leggi su itasportpress

