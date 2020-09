Italia, Chiellini: «Possiamo stare a grandi livelli. Zaniolo? Ci dispiace» (Di lunedì 7 settembre 2020) Giorgio Chiellini ha parlato al termine della sfida di Nations League contro l’Olanda: le dichiarazioni del difensore dell’Italia Giorgio Chiellini, difensore dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida di Nations League contro l’Olanda. PRESTAZIONE – «Abbiamo preparato bene la partita, siamo un gruppo che continua a stare su grandi livelli da due anni. Purtroppo non abbiamo vinto la prima gara, ma dopo il lockdown non è stato facile. Oggi abbiamo giocato da grande squadra, meritavamo qualche gol in più ma siamo stati bravi a difenderci nel finale quando eravamo stanchi. Siamo in testa al girone, vogliamo continuare così». RITORNO – «Mi mancava di ... Leggi su calcionews24

