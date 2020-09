Isola dei famosi, l’ex concorrente diventa papà: fiocco azzurro (Di lunedì 7 settembre 2020) Grande felicità per un ex concorrente de L’Isola dei famosi che sui social ha annunciato la nascita del suo terzo figlio. “Ecco cosa auguro a mio figlio”, ha scritto su Instagram e subito è stato boom di like. Marco Maddaloni, judoka ed ex concorrente de L’Isola dei famosi, ha annunciato gioioso la nascita del suo … L'articolo Isola dei famosi, l’ex concorrente diventa papà: fiocco azzurro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

