Ischia, in giro sulla bici elettrica con la droga nello zaino: arrestato 22enne (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Michele Di Costanzo – 22enne di lacco ameno già noto alle forze dell’ordine– percorreva Piazza Bagni a bordo di una e-bike. Quando ha notato i carabinieri – da mesi impiegati in un capillare controllo del territorio – ha cambiato strada, abbandonato la sua bici elettrica, uno zaino e sfilato alcuni indumenti che indossava per confondersi nella folla di turisti. Ai militari della stazione di Casamicciola Terme e dell’aliquota radiomobile di Ischia non è sfuggita la scena e si sono immediatamente messi sulle sue tracce. Hanno recuperato lo zaino e poi rintracciato Di Costanzo lungo una rampa di scale che conduce al porto. Lo hanno perquisito e nello ... Leggi su anteprima24

