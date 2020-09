Inter, rinnovato l’accordo con Volvo: sarà Official Car Partner nel 2020/21 (Di lunedì 7 settembre 2020) Continua il sodalizio tra Inter e Volvo Car Italia: nel corso di un evento tenutosi questa sera al Volvo Studio Milano, le due aziende hanno annunciato il rinnovo dell’accordo di fornitura per la stagione sportiva 2020/21. L’evento ha visto la speciale partecipazione della Legend nerazzurra Julio Cesar. FC Internazionale Milano e Volvo Car Italia hanno … L'articolo Inter, rinnovato l’accordo con Volvo: sarà Official Car Partner nel 2020/21 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

MMolella : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Inter, rinnovato l'accordo con #Volvo per un altro anno. Antonello: 'E’ con estrema soddisfazione che annun… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Inter, rinnovato l'accordo con #Volvo per un altro anno. Antonello: 'E’ con estrema soddisfazione che annun… - MatteoTomb : RT @CalcioFinanza: Inter, rinnovato l’accordo con Volvo: sarà Official Car Partner anche nel 2020/21 - pccpla : RT @CalcioFinanza: Inter, rinnovato l’accordo con Volvo: sarà Official Car Partner anche nel 2020/21 - EpicWilly09 : RT @CalcioFinanza: Inter, rinnovato l’accordo con Volvo: sarà Official Car Partner anche nel 2020/21 -