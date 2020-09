Iniziato lo sviluppo firmware dei Samsung Galaxy S21: uscita anticipata? (Di lunedì 7 settembre 2020) Ci si sta veramente muovendo sul fronte Samsung Galaxy S21, dal momento che il produttore asiatico avrebbe dato il via anche allo sviluppo del firmware. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’OEM si starebbe per adesso focalizzando sulle release delle versioni dotate di connettività 5G, corrispondenti alle versioni firmware SM-G991U, SM-G996U e SM-G998U, destinate a propria volta ai vari Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra. Il gigante sudcoreano fornirà tre importanti aggiornamento del sistema operativo Android per le ammiraglie perché i consumatori tendono a mantenere lo stesso telefono, soprattutto se di punta, più a lungo, e, secondo questa logica, poter godere della connettività 5G come standard di rete di ... Leggi su optimagazine

