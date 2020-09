Inizia la vendemmia della Vernaccia di San Gimignano (Di lunedì 7 settembre 2020) in buona parte del territorio, solo alcuni produttori preferiscono aspettare ancora una settimana per esposizione o scelta produttiva. Se il tempo si manterrà buono, in tre settimane si chiuderà la raccolta. L’andamento stagionale è stato ottimale e tutte le fasi vegetative sono Iniziate nella norma, molto buona la cacciata dei germogli e la fioritura così come allegagione e invaiatura, nessuno stress idrico, nessun evento meteorologico traumatico. Vigne bellissime e uve perfette figlie anche di un’anno in cui, a causa del lockdown, i produttori non hanno potuto dedicarsi ai soliti impegni commerciali, dalle fiere e agli eventi promozionali, ma solo alla cura della campagna. La vendemmia della Vernaccia di San Gimignano parte con circa una ... Leggi su winemag

Parte oggi la vendemmia della Vernaccia di San Gimignano in buona parte del territorio, mentre altri produttori preferiscono aspettare ancora una settimana per esposizione o scelta produttiva. Nel dis ...

Francesca Moretti, ad del gruppo Terra Moretti Vino, stiamo vivendo un anno assolutamente diverso dal solito anche per il vostro lavoro. Quale è il primo pensiero che le viene in mente? «È legato alla ...

