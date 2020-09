Infortunio Zaniolo: sospetta lesione del legamento crociato (Di lunedì 7 settembre 2020) Paura per Zaniolo: il centrocampista della Roma ha riportato un Infortunio nel corso della gara tra Italia e Olanda. Per il giovane talento giallorosso si teme la lesione del crociato del ginocchio sinistro. Zaniolo si è da poco ripreso dalla rottura del legamento del ginocchio destro. L’esatta entità dell’Infortunio verrà valutata nelle prossime ore, dopo la risonanza che verrà effettuata tra stanotte e domani mattina. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

