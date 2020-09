Infortunio Zaniolo: esami per il giocatore della Roma, le condizioni (Di lunedì 7 settembre 2020) Infortunio Zaniolo: problema al ginocchio sinistro. Sensazioni non positive per il giocatore della Roma. Le parole del dottor Ferretti Nella vittoria per 1-0 contro l’Olanda alla Johann Cruyff Arena di Amsterdam, c’è una brutta notizia per l’Italia di Roberto Mancini: Niccolò Zaniolo ha rimediato un Infortunio al ginocchio sinistro verso la fine del primo tempo. Il centrocampista della Roma ha mosso male la gamba ed il movimento è sembrato fin dall’inizio innaturale. Immediata la richiesta del cambio da parte del calciatore, sostituito dal CT con Moise Kean. Nonostante sia uscito dal campo sulle proprie gambe, le sensazioni di Zaniolo non sembravano essere positive fin ... Leggi su zon

