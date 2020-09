Infortunio Zaniolo – Ecco cosa è successo [VIDEO] (Di lunedì 7 settembre 2020) Nuova preoccupazione per la Roma e la Nazionale italiana di fronte ad un possibile nuovo stop da parte di Nicolò Zaniolo: impegnato con gli Azzurri, il giovane talento della Roma è dovuto uscire a pochi minuti dal primo tempo causa Infortunio, dopo uno scontro con Van de Beek. Ginocchio Il centrocampista offensivo scuola Inter ha subito un contatto al ginocchio, zona già interessata dopo la rottura del crociato alcuni mesi fa che gli precluso il finale di campionato con la Roma. La preoccupazione è proprio quella, che possa trattarsi del ginocchio operato. Al suo posto è subentrato Moise Kean. Ayyyy… Zaniolo se lesionó la rodilla izquierda y no pudo seguir en Italia vs. Holanda. Su cara me preocupa. Ojalá sea solo un susto. Recuerden que este año se rompió ... Leggi su giornal

