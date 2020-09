Infortunio Zaniolo: ansia per il centrocampista dell’Italia (Di lunedì 7 settembre 2020) Infortunio Zaniolo: le condizioni del centrocampista dell’Italia, uscito anzitempo durante il match contro l’Olanda Brutte notizie per l’Italia di Roberto Mancini. Al 40′ della sfida contro l’Olanda, valevole per la Nations League, Nicolò Zaniolo è stato costretto a lasciare il campo per un Infortunio al ginocchio, lo stesso operato mesi fa. Il centrocampista azzurro è uscito sulle proprie gambe, rassicurato dai compagni di squadra. Al suo posto, l’attaccante Moise Kean. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

