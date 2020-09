Indagato De Luca: Vigili promossi nel suo staff senza titoli. Lui: 'Indagano da 3 anni' (Di lunedì 7 settembre 2020) Truffa e abuso d'ufficio i reati ipotizzati a carico del presidente della Regione Campania, che è stato ascoltato dai pm di Napoli nei mesi scorsi. Ma non si esclude l'archiviazione Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : Indagato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'ipotesi di reato è abuso e truffa. #ANSA #DeLuca - SkyTG24 : Vigili urbani promossi a membri dello staff di Regione Campania: indagato De Luca - fanpage : #DeLuca indagato per falso e truffa #7settembre - fanpage : #DeLuca indagato, le parole di Stefano Caldoro, candidato per il centrodestra alla Regione Campania - LeoSalve85 : RT @Storace: E #DeLuca finisce sotto inchiesta in #Campania -