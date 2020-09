Incendio tra Buccino e San Gregorio Magno: in cenere ettari di vegetazione (Di lunedì 7 settembre 2020) Fiamme in via Panoramica, nuovi focolai: scattano i soccorsi 7 settembre 2020 Fiamme in Costiera Amalfitana: brucia la collina a Scala, i soccorsi 7 settembre 2020 Si indaga sulla matrice dolosa di un ... Leggi su salernotoday

emergenzavvf : Zona libera, lancio approvato. Nel filmato le comunicazioni tra il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento)… - TrafficoA : A14 - Gioia del Colle-Mottola-Castellaneta - Incendio A14 Bari-Taranto Incendio tra Gioia del Colle e Mottola - ONDANEWSweb : Vasto incendio tra Buccino e San Gregorio Magno. In fumo diversi ettari di vegetazione - - 14ottobre2010 : Giornata a #RomaFarWest capitale d'Italia. Furti da parte di rom. Un Giordano provoca un incendio vicino a benzinai… - sulsitodisimone : RT @LuceverdeRadio: ??#treni-Linea Sapri - Paola, il traffico è rallentato tra Diamante e Scalea per un incendio in prossimità dei binari.… -