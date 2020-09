In Italia già 71 suicidi legati alla pandemia Covid (Di lunedì 7 settembre 2020) Da marzo a oggi in Italia si sono registrati 71 suicidi e 46 tentati suicidi correlati alla pandemia Covid-19. L’anno scorso nello stesso periodo il numero di suicidi per crisi economica si attestava a 44 e quello dei tentati suicidi a 42. È quanto emerge dal Convegno Internazionale sulle tematiche legate al suicidio, organizzato dalla Sapienza Università di Roma e con il sostegno della Fondazione Menarini, in occasione della Giornata Mondiale per la prevenzione del suicidio del 10 settembre.Oltre alle conseguenze della crisi finanziaria, pesano l’isolamento sociale, vissuto in modo diverso dal distanziamento fisico necessario, e il peggioramento di disagi psichici ... Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : BRENNERO / L'ANALISI L’Italia vuol raddoppiare la linea che collegherà l’opera (già nel mirino della Corte dei Cont… - caritas_milano : Italia costretta a risarcire #migranti per averli respinti in Libia Sulla questione era già intervenuta la Corte E… - HuffPostItalia : In Italia già 71 suicidi legati alla pandemia Covid - antonellor68 : RT @HuffPostItalia: In Italia già 71 suicidi legati alla pandemia Covid - mirnoja : RT @HuffPostItalia: In Italia già 71 suicidi legati alla pandemia Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Italia già Mes, Gentiloni: «Utilizzandolo Italia risparmierebbe 5-6 miliardi»». Tlc, da sviluppo fibra 180 mld aggiuntivi di Pil entro 2030 Il Sole 24 ORE