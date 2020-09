In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Settembre: Anche per i costi diventiamo europei. Se vince il Sì il parlamento più spendaccione si allinea all’Ue (Di martedì 8 settembre 2020) Stipendi – Rimborsi – Vitalizi parlamento italiano il più caro d’Europa Stipendi, rimborsi, diarie, pensioni, ex vitalizi, contributi ai gruppi, spese per la manutenzione e per la produzione di carta tra leggi, dossier ed emendamenti. E chi più ne ha più ne metta. Quando si parla del parlamento italiano, bisogna immaginare un grande moloch che pesa per 1,6 miliardi all’anno sulle casse dello Stato: come il … di Giacomo Salvini Nominare D. invano di Marco Travaglio Sabato, quando Conte ha raccontato alla festa del Fatto la proposta (già nota) fatta a Draghi di presiedere la Commissione europea e declinata dall’interessato per stAnchezza, ho pensato: ora i giornaloni la pianteranno per qualche ora di rompere le palle a tutti (anzitutto a Draghi) col ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Settembre: Anche per i costi diventiamo europei Il Fatto Quotidiano “Grande Fratello Vip 5”, la lista ufficiale dei concorrenti

Sorrisi ha svelato l'elenco dei concorrenti del "Grande Fratello Vip 5" sul numero in edicola dall'8 settembre. All'interno trovate anche le interviste e le foto esclusive dei protagonisti del reality ...

De Luca: l’indagine doverosa, il reato che non c’è e la solita gogna

Non è neppure una previsione: finirà in nulla, e il verbo al futuro è soprattutto un modo per rispettare la grammatica italiana. Anche l’indagine di cui si è appreso ieri, a proposito di Vincenzo De L ...

