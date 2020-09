In classe con i bambini (felicissimi) e i genitori (anche): il primo giorno di scuola tra controlli e ingressi scaglionati – Video (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 7 settembreAlla scuola materna in piazza Ss. Trinità, nel quartiere Sarpi di Milano, sembra tornato il solito tran tran. C’è chi arriva in bici portando in sella i figli, chi si fa il tratto a piedi e si ferma di tanto in tanto per immortalare il momento con delle foto. Qualcuno si intrattiene a parlare con le maestre, altri – borsa da lavoro in spalla – scappano prima che possono. «Sarei dovuto essere a Bergamo 20 minuti fa!», dice qualcuno. «Ci vediamo dopo, tesoro!», dice qualcun altro. È il 7 settembre e in città le scuole dell’infanzia hanno riaperto i cancelli dopo oltre 6 mesi di stop da Coronavirus. Per i bambini è un inizio come un altro. Sono allegri, cordiali. Saltellano sul posto, appena possono lasciano ... Leggi su open.online

